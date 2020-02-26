Usta sanatçı Muhterem Nur’dan haber var! Muhterem Nur’un hayati tehlikesi sürüyor…
2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muhterem Nur’un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 10:20Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 10:27ABONE OL