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’nin yeni paylaşımı kafaları karıştırdı! ’a olan aşkını mı ilan etti?

Magazin gündeminin en çok konuştuğu aşklardan biri olan ve aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Güzel şarkıcı Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabı üzerinden silmesi kafaları karıştırmıştı. Ünlü çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı. Şarkıcı Hadise ise son paylaşımıyla adeta iddiaları yalanladı. Hadise, The Notebook filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben ... Her gün" repliği paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:31 ABONE OL
Hadise’nin yeni paylaşımı kafaları karıştırdı! Kaan Yıldırım’a olan aşkını mı ilan etti?

Oyuncu ile ilişkisinde kriz yaşadıkları öne sürülen , sosyal medyada adeta aşkını haykırdı. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edilirken Hadise'den gelen hamle kriz haberlerini yalanlar nitelikteydi.

HADİSE'DEN ÜST ÜSTE HAMLELER

Güzel şarkıcı Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Ancak kısa süre önce Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.

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Hadise’nin yeni paylaşımı kafaları karıştırdı! Kaan Yıldırım’a olan aşkını mı ilan etti?
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