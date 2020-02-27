Hadise’nin yeni paylaşımı kafaları karıştırdı! Kaan Yıldırım’a olan aşkını mı ilan etti?

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinde kriz yaşadıkları öne sürülen Hadise, sosyal medyada adeta aşkını haykırdı. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edilirken Hadise'den gelen hamle kriz haberlerini yalanlar nitelikteydi.

HADİSE'DEN ÜST ÜSTE HAMLELER

Güzel şarkıcı Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Ancak kısa süre önce Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.