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Defne Samyeli’nin tepkisi sosyal medyaya olarak düştü! Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı görmezden geldi

Defne Samyeli ile 1.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ayrılıktan sonra ile aşk yaşamaya başlarken, bu süreçte Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya üçlüsünün her olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Magazin gündeminde Defne Samyeli-Cem Yılmaz ikilisinin ayrılıklarının nedeni Serenay Sarıkaya olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Sarıkaya-Yılmaz ilişkisi, tarafların ağzından doğruluk kazanmış ve konuyla ilgili Defne Samyeli’nin üstü kapalı yaptığı göndermeler olay olmuştu. Son olarak Samyeli, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Karaköy’de objektiflere takıldı. Burada kendisine Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen bir soruya gösterdiği tepki ise sosyal medyayı salladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 15:20 ABONE OL
Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz tepkisi sosyal medyaya son dakika olarak düştü! Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı görmezden geldi

Defne Samyeli'nin ile ilgili gösterdiği tepki magazin gündemine olarak düştü. Defne Samyeli önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Karaköy'de görüntülendi. Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen ünlü sunucu, Palandöken'de eksi 10 derecede verdiği mayolu pozlarıyla gündem olmuştu. 47 yaşındaki güzel, "Mayo giydim ama dondum. Çok zor bir çekim oldu ama çok güzel oldu" dedi. Cesur pozları hakkında "Yıkılmadım, ayaktayım. Dön de ne kaybettiğine bir bak" şeklinde yorumlar yapıldığı hatırlatılan Samyeli, "Olur mu arkadaşlar. Yaptığım her işi bununla ilişkilendirmeyin. Ben normal işlerimi yapıyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin kendisine yönelttiği Cem Yılmaz sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyayı birbirine kattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DEFNE SAMYELİ'NİN CEM YILMAZ TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Son dönemin gündemden düşmeyen isimlerinden olan Defne Samyeli, magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği Cem Yılmaz sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz tepkisi sosyal medyaya son dakika olarak düştü! Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı görmezden geldi
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