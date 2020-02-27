Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz tepkisi sosyal medyaya son dakika olarak düştü! Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı görmezden geldi

Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile ilgili gösterdiği tepki magazin gündemine son dakika olarak düştü. Defne Samyeli önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Karaköy'de görüntülendi. Son dönemde yaptığı açıklamalar ile gündemden düşmeyen ünlü sunucu, Palandöken'de eksi 10 derecede verdiği mayolu pozlarıyla gündem olmuştu. 47 yaşındaki güzel, "Mayo giydim ama dondum. Çok zor bir çekim oldu ama çok güzel oldu" dedi. Cesur pozları hakkında "Yıkılmadım, ayaktayım. Dön de ne kaybettiğine bir bak" şeklinde yorumlar yapıldığı hatırlatılan Samyeli, "Olur mu arkadaşlar. Yaptığım her işi bununla ilişkilendirmeyin. Ben normal işlerimi yapıyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin kendisine yönelttiği Cem Yılmaz sorusuna verdiği cevap ise sosyal medyayı birbirine kattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DEFNE SAMYELİ'NİN CEM YILMAZ TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Son dönemin gündemden düşmeyen isimlerinden olan Defne Samyeli, magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği Cem Yılmaz sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.