Kalbimiz Mehmetçikle çarpıyor

SANAT DÜNYASINDA TEMENNİLER ORTAK

İdlib kırsalında konuşlu birliklerimize Esad rejimi saldırı düzenledi, hain saldırıda 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Acı haberin ardından tüm Türkiye gibi sanat dünyası da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Şehitlerimize duaların edildiği, Mehmetçiğimize sahip çıkıldığı açıklamalarda hain düşmana ise meydan okundu. İşte sanat dünyasının ünlü isimlerinin yaptıkları o paylaşımlar...



SİNAN AKÇIL: "Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksalardı keşke! Başımız sağ olsun, önce vatan!"



HALE SOYGAZİ: "Ocaklara düşen ateş, bizi de yaktı. başımız sağ olsun!"



KEREM ALIŞIK: "Acımız büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. Kalbimiz Mehmetçiğimizle çarpıyor."



HÜLYA KOÇYİĞİT: "Milletimize sabır diliyorum. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin."



FATMA GİRİK: "Şehit ailelerimize sımsıkı sarılıp acılarını hafifletebilsem keşke. başımız sağ olsun."



YUSUF GÜNEY: "Şu mübarek günlerin hürmetine şehitlerimize, Yaralı Mehmetçiğimize dua edelim. Rabbim yardımcıları olsun."



EDİS: "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülke olarak kendi ülkelerinde bile merhamet görmemiş mülteci kardeşlerimize karşı hassas olmaya devam etmeliyiz. Oyuna gelmemeliyiz, bize yakışanı yapmalıyız."



İREM DERİCİ: "Başımız sağ olsun Türkiyem. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."



DEMET AKALIN: "Dualar sadece Mehmetçiğimize!"



AYDAN ŞENER: "Acımızı tarif edecek kelime bulamıyorum. Tüm dualarımız kahraman Mehmetçiğimiz için."



DENİZ AKKAYA: "Şehit annesi olmak kolay değil. Biz en çok o annelere borçluyuz, ne yaparsak yapalım bu borcu ödeyemeyiz."

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