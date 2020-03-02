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ve 'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için şarkı yazdı!

'nin kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Genç şarkıcı ile uzun bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi , "Elimizden bir şey gelmiyor" diyerek şehit olan askerlerimiz için şarkı yazdı. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi. Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 01:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 06:33 ABONE OL
Derya Uluğ ve Asil Gök İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için şarkı yazdı!

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Ünlü şarkıcı ile , 'de meydana gelen saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için şarkı yazdı. Uluğ, "Elimizden bir şey gelmiyor" diyerek Instagram hesabından şarkı söylediği anların videosunu paylaştı.

"ELDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

'nin İdlib kentinde, Esed rejiminin düzenlediği alçak hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi. Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Derya Uluğ ve Asil Gök İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için şarkı yazdı!
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