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ile sevgilisi ne zaman evleniyor? Nikah masasını Şafak Çak tasarladı!

Sevgilisi ile evlilik hazırlığı yapan , bir Türk tasarımcı tarafından hazırlanan nikah masasında ‘evet’ diyecek. O masayı tasarımcı Şafak Çak yaptı. Jennifer Lopez, geçen yıl Mart ayında sevgilisinden evlenme teklifi alınca ilk yaptığı iş, Şafak Çak'a nikah masası sipariş etmek olmuş. Şafak Çak da, Lopez'in şanına yakışır bir masa tasarlamış. Şafak Çak'ın aylar önce hazırladığı masa şu an deposunda Lopez'i bekliyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Jennifer Lopez’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 09:39 ABONE OL
Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez ne zaman evleniyor? Nikah masasını Şafak Çak tasarladı!

Sevgilisi ile evlilik hazırlığında olan , bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak. Masanın tasarımcısı Lopez'in yabancısı değil, evindeki yatakta ve konserlerinde kullandığı dekorlarda da imzası olan Şafak Çak…

MASA DEPODA BEKLİYOR

JLO, geçen yıl Mart ayında sevgilisinden evlenme teklifi alınca ilk yaptığı iş, Çak'a nikah masası sipariş etmek olmuş. Çak da, Lopez'in şanına yakışır bir masa tasarlamış. Çak'ın aylar önce hazırladığı masa şu an deposunda Lopez'i bekliyor.

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Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez ne zaman evleniyor? Nikah masasını Şafak Çak tasarladı!
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