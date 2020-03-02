Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez ne zaman evleniyor? Nikah masasını Şafak Çak tasarladı!

Sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak. Masanın tasarımcısı Lopez'in yabancısı değil, evindeki yatakta ve konserlerinde kullandığı dekorlarda da imzası olan Şafak Çak…

MASA DEPODA BEKLİYOR

JLO, geçen yıl Mart ayında sevgilisinden evlenme teklifi alınca ilk yaptığı iş, Çak'a nikah masası sipariş etmek olmuş. Çak da, Lopez'in şanına yakışır bir masa tasarlamış. Çak'ın aylar önce hazırladığı masa şu an deposunda Lopez'i bekliyor.