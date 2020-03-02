Selda Bağcan ‘Öde parayı konu kapansın’

Selda Bağcan, kasasında bulunan 8 bin 200 Euro'yu çaldığını iddia ettiği teknisyen ile paranın kendisine iade edilmesi koşuluyla uzlaşmak istedi. Ancak teknisyen ödeyemeyeceğini belirtince uzlaşma sağlanamadı. Dosya tekrar mahkemeye gönderildi. Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl soyuldu. Soygunun olduğu gün ofisteki Bağcan'a ait kasada 8 bin 200 Euro vardı. Bilgisayarların bozulması üzerine ofise giden bir teknisyen, işini hallettikten sonra ayrıldı.

7 YILA KADAR HAPİS

İddiaya göre ünlü şarkıcı, genç ofisten ayrıldıktan sonra kasanın açıldığını ve içinde paraların olmadığını gördü. Polise başvuran sanatçının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. İncelenen kasada teknisyen Emre Y.'nin parmak izi çıktı. Emre Y. hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.