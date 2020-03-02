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‘Öde parayı konu kapansın’

’ın kasası açılarak 8 bin 200 Euro’su çalındı. Hırsız, bilgisayar tamircisi çıktı. Bağcan, “Paramı ödesin onu affedeyim” dedi. Selda Bağcan’ın Unkapanı’ndaki şirketi Majör Plak, geçen yıl soyuldu. Polise başvuran sanatçı, kasasının açıldığını ve içindeki 8 bin 200 Euro’nun çalındığını belirtti. Yapılan incelemede kasayı açan kişinin, bilgisayar tamiri için gelen Emre Y. olduğu ortaya çıktı. Emre Y. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu arada dosya, Uzlaştırma Bürosu’na gitti. Bağcan, “Paramı iade etsin, affedeyim” dedi. Suçunu kabul eden Emre Y., maddi imkanı olmadığını söyleyince uzlaşma sağlanamadı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:58 ABONE OL
Selda Bağcan ‘Öde parayı konu kapansın’

, kasasında bulunan 8 bin 200 Euro'yu çaldığını iddia ettiği teknisyen ile paranın kendisine iade edilmesi koşuluyla uzlaşmak istedi. Ancak teknisyen ödeyemeyeceğini belirtince uzlaşma sağlanamadı. Dosya tekrar mahkemeye gönderildi. Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl soyuldu. Soygunun olduğu gün ofisteki Bağcan'a ait kasada 8 bin 200 Euro vardı. Bilgisayarların bozulması üzerine ofise giden bir teknisyen, işini hallettikten sonra ayrıldı.

7 YILA KADAR HAPİS

İddiaya göre ünlü şarkıcı, genç ofisten ayrıldıktan sonra kasanın açıldığını ve içinde paraların olmadığını gördü. Polise başvuran sanatçının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. İncelenen kasada teknisyen Emre Y.'nin parmak izi çıktı. Emre Y. hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Selda Bağcan ‘Öde parayı konu kapansın’
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