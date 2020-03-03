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'ın taytı yeniden ortaya çıktı! Cem Yılmaz genç sevgilisi için taytını giydi spora başladı...

Son zamanların en çok ses getiren aşklarından biri de hiç kuşkusuz ünlü komedyen ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu 'nın ki oldu. ile olan ilişkisinin son bulmasına neden olarak gösterilmiş, ilk önce inkar ettikleri aşklarını Atina'da yakalanınca itiraf etmişlerdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının belgelenmesinin ardından aldatıldığını öğrenen Defne Samyeli'nin gazetecilere yönelik "Ben konduramamıştım, siz haklıymışsınız...Hepinizden özür dilerim" sözleri çok konuşulmuştu. Artık aşklarını gizli yaşamayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ikinci defa birlikte görüntülenmişti. Son olarak Cem Yılmaz bir AVM'de kameralara tek başına yakalandı. hatırlayanlar için çok tanıdık geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile adeta sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumları yapıtı. İşte Cem Yılmaz'ın o halleri...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 16:50 ABONE OL
Cem Yılmaz'ın taytı yeniden ortaya çıktı! Cem Yılmaz genç sevgilisi Serenay Sarıkaya için taytını giydi spora başladı...

Son zamanların en çok ses getiren aşklarından biri de hiç kuşkusuz ünlü komedyen ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu 'nın ki oldu. ile olan ilişkisinin son bulmasına neden olarak gösterilmiş, ilk önce inkar ettikleri aşklarını Atina'da yakalanınca itiraf etmişlerdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının belgelenmesinin ardından aldatıldığını öğrenen Defne Samyeli'nin gazetecilere yönelik "Ben konduramamıştım, siz haklıymışsınız...Hepinizden özür dilerim" sözleri çok konuşulmuştu.

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Cem Yılmaz'ın taytı yeniden ortaya çıktı! Cem Yılmaz genç sevgilisi Serenay Sarıkaya için taytını giydi spora başladı...
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