Hepimiz Mehmetçiğiz her daim yanlarındayız!

TOKDEMİR'DEN DUYGU YÜKLÜ ŞİİR 'BİR MİLLETİN YÜREK TAŞINDA BİN ATEŞ'

Oyuncu ve söz yazarı Sera Tokdemir, duygularını kaleme dökerek şehitlerimiz için bir şiir yazdı. İşte o dizeler...

MEHMEDİM VATAN SAĞ OLSUN

Şehidim şahadetin kabul olsun

Mehmedim yiğidim vatan sağ olsun

Annen, baban, kardeşin tabut başında

Öksüz kaldı evladın küçük yaşında

Bin ateş bir milletin yürek taşında

Cennet kokuyor Mehmet soylu naaşında...

■ Merve YURTYAPAN





NORM ENDER

'BİZ SAVAŞMAYI SEVMIYORUZ' DEDİK, BİLMİYORUZ DEMEDİK Kİ.'



TANJU ÇOLAK

'HEPİMİZ ASKERİZ, HEPIMIZ MEHMETÇİĞİZ. HER DAIM YANLARINDAYIZ. ALLAH ASKERİMİZİ KORUSUN, DUALARIMIZ ONLARLA.'



AVNI YILDIRIM

'YÜREĞİMİZ, GÖNLÜMÜZ SİZİNLE...'



MUSTAFA YILDIZDOĞAN

'GELİYORUZ... GECEYE KİLİT VURDUK, ŞAFAKLARA YOLCULUK VAR ALLAH ALLAH DİYEREK.'



YUSUF GÜNEY

'ALLAH ASKERİMİZE, GÜÇ, KUVVET VERSİN, MUZAFFER EYLESİN.'



SEFA DOĞANAY

'RABBİM ŞANLI ORDUMUZU MUZAFFER EYLESIN.'



AFRİKALI ALİ

'HER KOŞULDA, HAVADA, KARADA, DENİZDE ŞANLI ORDUMUZU SEN KORU ALLAH'IM.'



HANDE YENER

'ALLAH ŞANLI ASKERİMİZİ KORUSUN.'



KODES

'ALLAH YÜCE TÜRK ORDUSUNUN YARDIMCISI OLSUN. VUR, MEHMEDİM VUR.'



MERVE ÖZBEY

'ALLAH'IM ASKERLERİMİZİ KORUSUN.'



SİNAN AKÇIL

AKÇIL TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIP ASKER SELAMI VERDİ.



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE ŞEHİT YAKINLARINA BAĞIŞ

Şehit yakınlarının yanlarında olmak ve onların acılarını bir nebze hafifletmek isteyen Al SharQ, 8 Mart Kadınlar Günü'nde gelirinin belirli bir kısmını şehit çocuklarına bağışlama kararı aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan mekanın marka danışmanı Serhan Sokulgan şunları söyledi: "Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı. Şehit aileleri bize emanettir. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

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