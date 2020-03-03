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Astrolog ’dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! Nuray Sayarı canlı yayında ağlayarak her şeyi itiraf etti!

Ünlü astrolog katıldığı programda hayatına dair açıklamalarda bulundu. 31 yıllık evli olan eşi 'dan gördüğünü ve aldatıldığını söyleyen ünlü astrolog izleyenleri şoke etti. Eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyleyen Nuray Sayarı aynı zamanda elinde belgeler olduğunu ve eşine zina davası açacağını gözyaşları içinde anlattı. Geçtiğimiz haftalarda merdivenden düşerek kalçasını kırdığını söyleyen Nuray Sayarı aslında eşinden şiddet gördüğü için bu hale geldiğini de sözlerine ekledi. Eşinin kendisini öldüresiye dövdüğünü ve onun saygınlığını kaybetmemesi adına sustuğunu ağlayarak ifade etti. Canlı yayındakiler, stüdyodakiler ve ekran karşısındaki izleyici duyduklarına inanamadı. Her fırsatta eşine olan aşkını dolu dizgin yaşayıp anlatan Nuray Sayarı'nın itirafları herkesi şoke etti. İşte o detaylar!

Giriş Tarihi: 3.3.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 15:29 ABONE OL
Astrolog Nuray Sayarı’dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! Nuray Sayarı canlı yayında ağlayarak her şeyi itiraf etti!

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenen, yıllardır televizyon ekranlarında astroloji anlatan katıldığı programda gözyaşlarına hakim olamadı. 31 yıllık eşi 'dan gördüğünü ve aldatıldığını ifade ederken programın sunucusu ve stüdyodakiler şoke oldu. Yıllardır astroloji bilimine hizmet eden ve halka konu ile ilgili bilgiler sunan Nuray Sayarı'nın gözyaşları içinde söyledikleri herkesi hüzne boğdu. Eşinin kendisini evli ve Filiz isminde bir kadınla aldattığını, elinde belgeler olduğunu söyleyen Nuray Sayarı aynı zamanda can güvenliği olmadığını da sözlerine ekledi.

NURAY SAYARI'DAN CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN İTİRAFLAR!

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Nuray Sayarı bugün katıldığı canlı yayında herkesin ağzını açık bıracak açıklamalarda bulundu. 31 yıllık eşi tarafından öldüresiye şiddet gördüğünü ve aldatıldığını dile getiren ünlü astrolog yaptığı çarpıcı açıklamaları ile herkesi şoke etti.

İşte o açıklamalar!

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Astrolog Nuray Sayarı’dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! Nuray Sayarı canlı yayında ağlayarak her şeyi itiraf etti!
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