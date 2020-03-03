Astrolog Nuray Sayarı’dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! Nuray Sayarı canlı yayında ağlayarak her şeyi itiraf etti!

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenen, yıllardır televizyon ekranlarında astroloji anlatan Nuray Sayarı katıldığı programda gözyaşlarına hakim olamadı. 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve aldatıldığını ifade ederken programın sunucusu ve stüdyodakiler şoke oldu. Yıllardır astroloji bilimine hizmet eden ve halka konu ile ilgili bilgiler sunan Nuray Sayarı'nın gözyaşları içinde söyledikleri herkesi hüzne boğdu. Eşinin kendisini evli ve Filiz isminde bir kadınla aldattığını, elinde belgeler olduğunu söyleyen Nuray Sayarı aynı zamanda can güvenliği olmadığını da sözlerine ekledi.

NURAY SAYARI'DAN CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN İTİRAFLAR!

Eşine olan aşkını her fırsatta dile getiren Nuray Sayarı bugün katıldığı canlı yayında herkesin ağzını açık bıracak açıklamalarda bulundu. 31 yıllık eşi tarafından öldüresiye şiddet gördüğünü ve aldatıldığını dile getiren ünlü astrolog yaptığı çarpıcı açıklamaları ile herkesi şoke etti.

İşte o açıklamalar!