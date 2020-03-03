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Oyuncu hayranını önce kovdurttu sonra darp etti

Ünlü oyuncu , kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi. Ardından “Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?’ diyen genç kadını darp etti

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 3.3.2020 ABONE OL
Oyuncu Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti

Ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

ELİNİ TUTUP KIVIRDI
Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Oyuncu Can Yaman hayranını önce kovdurttu sonra darp etti
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