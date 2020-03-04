Bensu Soral özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu! Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'dan mutluluğun formülü...

Ablası Hande Soral gibi oyunculuğu seçen ve başarısı ile adından söz ettiren Bensu Soral özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Bensu Soral 2018 yılında hayatını Hakan Baş ile birleştirmişti. İçerde dizisi ile yıldızını iyice parlatan Bensu Soral şimdilerde ünlü bir markanın reklam yüzü. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Bensu Soral günlük rutinini bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Özellikle Bensu Soral'ın "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusunu cevabı çok konuşuldu. İşte Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'dan mutluluğun formülü...
Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 12:36ABONE OL
Ablası Hande Soral gibi oyunculuğu seçen ve başarısı ile adından söz ettiren Bensu Soral özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.