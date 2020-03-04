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özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu! ile evli olan Bensu Soral'dan ...

Ablası gibi oyunculuğu seçen ve başarısı ile adından söz ettiren özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Bensu Soral 2018 yılında hayatını ile birleştirmişti. İçerde dizisi ile yıldızını iyice parlatan Bensu Soral şimdilerde ünlü bir markanın reklam yüzü. Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Bensu Soral günlük rutinini bir dergiye verdiği röportajda anlattı. Özellikle Bensu Soral'ın "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusunu cevabı çok konuşuldu. İşte Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'dan ...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 12:36 ABONE OL
Bensu Soral özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu! Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'dan mutluluğun formülü...

Ablası gibi oyunculuğu seçen ve başarısı ile adından söz ettiren özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Bensu Soral özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu! Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral'dan mutluluğun formülü...
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