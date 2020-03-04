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'ın 'i sonunda isyan etti! haberleri Alpaslan Özmol'u canından bezdirdi...

Televizyonun unutulmayan yapımlarından dizisi ile ünlünen ara ara hakkında çıkan '' söylentileri yüzünden canından bezdi. Alpaslan Özmol için son olarak tüm dünyanın endişe duyduğu ve ülkemizde rastlanmayan nedeni ile öldüğü haberi çıkmıştı. Çaycı Hüseyin olarak bilinen Alpaslan Özmol hakkında çıkarılan öldü söylentilerine sonunda isyan etti. Alpaslan Özmol "Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak..." dedi. Alpaslan Özmol ailesinin, dostlarının bu haberlere çok üzüldüğünü dile getirerek '?' söylentilerini çıkaranlardan bir ricada bulundu. İşte Alpaslan Özmol'un 'ye yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:24 ABONE OL
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sonunda isyan etti! Çaycı Hüseyin öldü haberleri Alpaslan Özmol'u canından bezdirdi...

Televizyonun unutulmayan yapımlarından dizisi ile ünlünen ara ara hakkında çıkan '' söylentileri yüzünden canından bezdi.

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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sonunda isyan etti! Çaycı Hüseyin öldü haberleri Alpaslan Özmol'u canından bezdirdi...
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