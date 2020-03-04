Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol sonunda isyan etti! Çaycı Hüseyin öldü haberleri Alpaslan Özmol'u canından bezdirdi...

Televizyonun unutulmayan yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisi ile ünlünen Çaycı HüseyinAlpaslan Özmol ara ara hakkında çıkan 'Çaycı Hüseyin öldü' söylentileri yüzünden canından bezdi. Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol için son olarak tüm dünyanın endişe duyduğu ve ülkemizde rastlanmayan coronavirüs nedeni ile öldüğü haberi çıkmıştı. Çaycı Hüseyin olarak bilinen Alpaslan Özmol hakkında çıkarılan öldü söylentilerine sonunda isyan etti. Alpaslan Özmol "Bir gün gerçekten öleceğim kimse inanmayacak..." dedi. Alpaslan Özmol ailesinin, dostlarının bu haberlere çok üzüldüğünü dile getirerek 'Çaycı Hüseyin öldü mü?' söylentilerini çıkaranlardan bir ricada bulundu. İşte Alpaslan Özmol'un UçanKuş TV'ye yaptığı açıklama...
Giriş Tarihi: 4.3.2020 13:10Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 13:24ABONE OL