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’nin ablası 'e icra şoku

'nin ablası , 34 bin liralık kredi kartı borcunu ödemeyince banka, faiziyle birlikte 40 bin liralık icra takibi başlattı. Açıkgöz, itiraz edince takip durdu. Bunun üzerine banka, asıl alacak üzerinden itirazın iptalini istedi ve Açıkgöz'ün icra inkar tazminatına çarptırılması için dava açtı

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 4.3.2020 ABONE OL
Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku

Hadise'nin, geçen yıla kadar menajerliğini yaptığı, fakat haksız kazanç sağlamakla itham ettiği ablası Hülya Açıkgöz'e bir banka icra takibi başlattı. Dava dilekçesinde; Açıkgöz'ün ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen ödemediği, bunun üzerine bankanın da 40 bin 233 lira tutarında icra takibi başlattığı belirtildi. Açıkgöz de bankanın başlattığı icra takibine itiraz edince takip durdu. Açıkgöz'le borcunu ödeme hususunda anlaşmaya varamayan banka, asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden itirazın iptali istemiyle dava açtı.

İNKAR TAZMINATI DA ÖDESİN
Banka avukatı, dava dilekçesinde şunları söyledi: "Müvekkil banka ile yapılan sözleşme uyarınca Hülya Açıkgöz, taksitli krediden kaynaklanan borcunu ödememiştir. Bankanın başlattığı icra takibine itiraz etmiştir. İtirazın iptali ile takibin devamına, ayrıca davalının icra inkâr tazminatı ödemesine karar verilmesini istiyoruz."

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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku
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