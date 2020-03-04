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Ünlü şarkıcı ’nin ablası 'e icra şoku! ‘Öde şu kart borcunu’

’nin ablası , 34 bin liralık kredi kartı borcunu ödemeyince banka, faiziyle birlikte 40 bin liralık icra takibi başlattı. Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz, itiraz edince takip durdu. Bunun üzerine banka, asıl alacak üzerinden itirazın iptalini istedi ve Hülya Açıkgöz’ün icra inkar tazminatına çarptırılması için dava açtı. Hadise, bir dönem menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz’ün konserlerinden haksız kazanç sağladığını iddia etmişti. İki kardeş, bu olay sonrası küsmüştü.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 4.3.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 09:42 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku! ‘Öde şu kart borcunu’

'nin, geçen yıla kadar menajerliğini yaptığı, fakat haksız kazanç sağlamakla itham ettiği ablası 'e bir banka icra takibi başlattı. Dava dilekçesinde; Açıkgöz'ün ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen ödemediği, bunun üzerine bankanın da 40 bin 233 lira tutarında icra takibi başlattığı belirtildi.
ANLAŞMAYA VARAMADI
Açıkgöz de bankanın başlattığı icra takibine itiraz edince takip durdu. Açıkgöz'le borcunu ödeme hususunda anlaşmaya varamayan banka, asıl alacak 34 bin 135 lira üzerinden itirazın iptali istemiyle dava açtı.

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Ünlü şarkıcı Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz'e icra şoku! ‘Öde şu kart borcunu’
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