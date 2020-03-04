Yakışıklı oyuncu Hakan Karahan 25 yıllık sevgilisi Candan Erçetin uzun bir aradan sonra görüntülendi! Hakan Karahan ile Candan Erçetin'in ayrıldığı konuşulmuştu...

Başarılı oyuncu Hakan Karahan'ın şarkıcı Candan Erçetin ile 25 yıllık birlikteliği olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Hakan Karahan ve Candan Erçetin, 25 yıl önce başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.