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Yakışıklı oyuncu 25 yıllık sevgilisi uzun bir aradan sonra görüntülendi! 'in ayrıldığı konuşulmuştu...

Başarılı oyuncu 'ın şarkıcı ile 25 yıllık birlikteliği olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Hakan Karahan ve Candan Erçetin, 25 yıl önce başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden. 60 yaşındaki ünlü oyuncu Hakan Karahan yıllara meydan okuyan yakışıklılığı ve fit hali ile sosyal medyanın da ilgi odağı. Son olarak ve dizisinde boy gösteren Hakan Karahan geçen yıl ayrıldıklarına dair haberler çıkan uzatmalı sevgilisi Candan Erçetin ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Birçok kişinin ilk defa öğrendiği bu uzun soluklu ilişki sonrası Hakan Karahan sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden oldu. İşte ayrılık sorularını cevapsız bırakan 'in o halleri...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 15:51 ABONE OL
Yakışıklı oyuncu Hakan Karahan 25 yıllık sevgilisi Candan Erçetin uzun bir aradan sonra görüntülendi! Hakan Karahan ile Candan Erçetin'in ayrıldığı konuşulmuştu...

Başarılı oyuncu 'ın şarkıcı ile 25 yıllık birlikteliği olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Hakan Karahan ve Candan Erçetin, 25 yıl önce başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden.

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Yakışıklı oyuncu Hakan Karahan 25 yıllık sevgilisi Candan Erçetin uzun bir aradan sonra görüntülendi! Hakan Karahan ile Candan Erçetin'in ayrıldığı konuşulmuştu...
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