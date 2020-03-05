Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti
Hadise'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı bu sefer sitem etti Yunanistan sınırında göçmenlerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti ve "Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 5.3.2020 23:15Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 23:38ABONE OL
Yunanistan ile sınır kapılarının açılması sonrası Ayvalık ve Edirne'den Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin yaşadığı dram yürek burkuyor. Pek çok ünlü isim gibi Hadise de, mültecilerin bu yaşadıklarına sessiz kalmadı.