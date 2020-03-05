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mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti

'nin aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı bu sefer sitem etti Yunanistan sınırında göçmenlerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti ve "Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 23:38 ABONE OL
Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti

Yunanistan ile sınır kapılarının açılması sonrası Ayvalık ve Edirne'den Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin yaşadığı dram yürek burkuyor. Pek çok ünlü isim gibi de, mültecilerin bu yaşadıklarına sessiz kalmadı.

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Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti
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