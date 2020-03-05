Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti

Yunanistan ile sınır kapılarının açılması sonrası Ayvalık ve Edirne'den Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin yaşadığı dram yürek burkuyor. Pek çok ünlü isim gibi Hadise de, mültecilerin bu yaşadıklarına sessiz kalmadı.