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'nın eşiyle ilgili açıklamalarına yorum yaptı! Ece Erken'e eleştiri yağdı!

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan , eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu. Sayarı'nın bu açıklamalarına yorum yaptı. Ece Erken, “Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. ‘Yuvamı kurtarayım’ diye, ‘çocuklarım babalı büyüsün’ diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor. Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı. Ece Erken'e eleştiri yağdı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 17:31 ABONE OL
Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı! Ece Erken'e eleştiri yağdı!

Evli iş adamıyla ilişkisi ortaya çıkan , eşi tarafından aldatılan astrolog 'ya nasihat verdi. Erken, sosyal medyada gündem oldu.31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.
ECE ERKEN'E ELEŞTİRİ YAĞDI
Sayarı'nın bu açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı. Ece Erken, "Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. 'Yuvamı kurtarayım' diye, 'çocuklarım babalı büyüsün' diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor. Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı.

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Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı! Ece Erken'e eleştiri yağdı!
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