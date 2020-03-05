Nuray Sayarı'nın eşiyle ilgili açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı! Ece Erken'e eleştiri yağdı!

Evli iş adamıyla ilişkisi ortaya çıkan Ece Erken, eşi tarafından aldatılan astrolog Nuray Sayarı'ya nasihat verdi. Erken, sosyal medyada gündem oldu.31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ECE ERKEN'E ELEŞTİRİ YAĞDI

Sayarı'nın bu açıklamalarına Ece Erken yorum yaptı. Ece Erken, "Beni eşim aldatsa ben ondan ne para talep ederdim ne de başka bir şey; sadece boşanırdım. 'Yuvamı kurtarayım' diye, 'çocuklarım babalı büyüsün' diye beni aldatan ve şiddet uygulayan bir adamı kabul etmem. Beş yıl boyunca aldatılmayı kabul etmiş, beş yıl boyunca otelleri biliyor. Adam aldatıyorsa bırakacaksın" ifadelerini kullandı.