Villayı 2.5 yıl haksız işgal ettin, payıma düşeni öde!

Merhum iş adamı Akşit Togay'ın ABD'de yaşayan oğlu Berdan Togay, üvey annesi ünlü şarkıcı Nazan Öncel Togay'a, Kemerburgaz'da oturduğu villa için hem bir aylık ecrimisil davası (haksız işgal tazminatı), hem de babasının mirasından pay alabilmek için tereke (miras bırakanın malvarlığı) davası açmıştı. Berdan Togay, babası vefat ettikten sonra mirasçı olarak Nazan Öncel Togay ile kendisinin kaldığını belirtip mirastan düşen payın verilmesini istemişti. Avukatı "Şirketlerdeki mal varlığının, özel kıymetli eşyaların ve banka hesaplarının da terekeye dahil edilmesini istiyoruz" demişti. Villanın kira getirisinin 6 bin dolar olduğunu ve Berdan Togay'ın payına 2 bin 500 dolar düştüğünü dava dilekçesinde anlatan avukat, şöyle devam etmişti: "Müvekkilim ile davalı Nazan Öncel Togay'ın hissedar oldukları taşınmazda müvekkilimin hissesine karşılık gelen kira ve ecrimislin, Nazan Öncel'den alınıp müvekkilime verilmesini istiyoruz." Geçtiğimiz günlerde ecrimisil davasında karar çıktı. Mahkeme bir aylık ecrimisilin hesaplanarak kendilerine ödenmesini isteyen Berdan Togay'ın talebiyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, 6 günlük ecrimisil tutarının 413 lira olduğu yönünde görüş açıkladı. 2 Mayıs 2018 ila dava tarihi 7 Mayıs 2018 arasındaki ecrimisil tutarı olan 413 liranın Nazan Öncel tarafından Berdan Togay'a ödenmesine karar verildi. Togay'ın avukatı "Şimdi de 6 günlük 413 lira tutarı üzerinden geriye dönük 2.5 yıl için ecrimisil talebinde bulunacağız" dedi.Mahkeme, açılan tereke davasında; villanın gerçek değerinin hesaplanması için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, villaya 2.5 milyon lira değer biçti. Berdan Togay'ın avukatı, villanın yaklaşık değerinin 1.5 milyon dolar olduğunu belirtip rapora itiraz edeceklerini söyledi.

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