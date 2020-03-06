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sevgilisi 'ın isteğiyle 15 milyon izlenen cesur mayolu videosunu 'dan sildi!

Güzel şarkıcı ile yakışıklı oyuncu , geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladı. Şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen dans videosunu 'dan sildi. Yeni aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini hemen yaptı. Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sevgilisinin isteği üzerine 'da yayımladığı cesur mayolu dans videosunu sildi. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hadise, muhabirlerin Kaan Yıldırım ile ilgili sorularına "Hava çok güzel, mutluyuz" diyerek cevap vermişti.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 14:34 ABONE OL
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen cesur mayolu videosunu Instagram'dan sildi!

Ünlü şarkıcı ile oyuncu , geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladı. Yeni aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.

DANS VİDEOSUNU SİLMESİNİ İSTEDİ

Yıldırım, Hadise'den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen'in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi. Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen cesur mayolu videosunu Instagram'dan sildi!
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