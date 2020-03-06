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Son dakika haberi: ile çifti aşklarını artık saklamıyor! İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çiftinin ilk fotoğrafı

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve aşkından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Magazin kulislerinde konuşulan 'Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi' iddiaları boşa çıkarken ünlü çift geçtiğimiz günlerde Levent'te görüntülenmişti. Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya, ünlü komedyenin Levent'teki evinin önünde objektiflerden kaçamamıştı. Bugün gelen son dakika fotoğraf ise Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkını gözler önüne serdi. İkili, gittikleri bir mekanda bir hayranını kırmadı ve yan yana fotoğraf çektirdi. İşte, ünlü çiftin o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 23:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti aşklarını artık saklamıyor! İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çiftinin ilk fotoğrafı

Son günlerin en çok konuşulan çifti olan komedyen ve oyuncu aşkına ilişkin son dakika haberi geldi. Magazin kulislerinde öne çıkan 'Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi' iddiaları ayyuka çıkarken ünlü çift aşklarını gizli tutmak için her yöntemi deniyor. Buna karşın Cem Yılmaz ve kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde komedyenin Levent'teki evinin önünde kameralara yakalanmıştı.

YAN YANA İLK FOTOĞRAF GELDİ

Bugün gelen son dakika fotoğrafı ise, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkını gözler önüne serdi. Ünlü çift, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmedi ve fotoğraf çektirdi. Böylece, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti yan yana görüntülenmiş oldu. İşte, o fotoğraf;

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Son dakika haberi: Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti aşklarını artık saklamıyor! İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çiftinin ilk fotoğrafı
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