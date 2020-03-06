Son dakika haberi: Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti aşklarını artık saklamıyor! İşte Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çiftinin ilk fotoğrafı

Son günlerin en çok konuşulan çifti olan komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Serenay Sarıkaya aşkına ilişkin son dakika haberi geldi. Magazin kulislerinde öne çıkan 'Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evlendi' iddiaları ayyuka çıkarken ünlü çift aşklarını gizli tutmak için her yöntemi deniyor. Buna karşın Cem Yılmaz ve kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde komedyenin Levent'teki evinin önünde kameralara yakalanmıştı.

YAN YANA İLK FOTOĞRAF GELDİ

Bugün gelen son dakika fotoğrafı ise, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkını gözler önüne serdi. Ünlü çift, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmedi ve fotoğraf çektirdi. Böylece, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çifti yan yana görüntülenmiş oldu. İşte, o fotoğraf;