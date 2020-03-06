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: ’dan acı haber! ’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapandı

’in eşi ’dan haberi geldi. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında tutulan Muhterem Nur böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonuyla mücadele ediyordu. 87 yaşında yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene gidememişti. İstanbul’da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilincinin kapandığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.3.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Muhterem Nur’dan acı haber! Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapandı

'in hayat arkadaşı 'dan haberi ajanslardan duyuruldu. Daha öncesinde birçok kez hastaneye tedavi altına alınan Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı bilgisine ulaşıldı. Arabesk müziğinin en başarılı isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütülmüştür. Uzun süredir tedavi altında tutulan Muhterem Nur hakkında gelen sizlerle…

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Son dakika: Muhterem Nur’dan acı haber! Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapandı
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