Son dakika: Muhterem Nur’dan acı haber! Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilinci kapandı

Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan son dakika haberi ajanslardan duyuruldu. Daha öncesinde birçok kez hastaneye tedavi altına alınan Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı bilgisine ulaşıldı. Arabesk müziğinin en başarılı isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütülmüştür. Uzun süredir tedavi altında tutulan Muhterem Nur hakkında gelen son dakika haberi sizlerle…