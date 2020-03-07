Sinan Akçıl ve Emrah arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl ile Emrah sosyal medyada üzerinden tartıştı!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın, eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklamalar yapması sosyal medyada büyük bir tartışmaya sebebiyet verdi. Şarkıcı Sinan Akçıl bir dönem eşi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi. Sinan Akçıl'ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

EMRAH'TAN YANIT GECİKMEDİ: ÇAPIN YETMEZ

Sinan Akçıl'ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl'a yanıt verdi. Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah; "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullandı.