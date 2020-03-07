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DAKİKA: ve ’dan aşk iddialarına yanıt! Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor?

ve hakkındaki aşk dedikoduları dakika haberi olarak gündeminde yer alıyor. İkilinin ortak arkadaşlarının doğum günlerinde bir araya geldiği ve Murat Boz’un eski aşkı Aslı Enver’e nispet yaptığı söylentiler arasında yer aldı. Öte yandan, Deren Talu’yla adı aşk dedikodularına karışan Murat Boz’dan son dakika açıklaması geldi. Yakışıklı oyuncu Murat Boz ile Aslı Enver 4 ay önce 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından Aslı Enver’in adı kendisi gibi meslektaş olan Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. Son olarak Murat Boz ile Deren Talu’nun yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Murat ve Deren Talu aşk mı yaşıyor? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 09:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Deren Talu ve Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt! Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli'nin kızı ile günlerde gündeminden düşmüyor. Aslı Enver'le 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandıran Murat Boz'dan son dakika açıklaması geldi. İkilinin ortak arkadaşlarının doğum gününde tanışıp yakınlaştığı iddia edilmişti. Şarkıcı Murat Boz'un eski aşkı Aslı Enver ise meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu kısa bir süre önce görüşmeye başlamıştı. Ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamış ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürmüştü. Önceki gün trafikte gazetecilere yakalanan Murat Boz, Deren hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Peki Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MURAT BOZ, DEREN TALU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve akabinde yeni bir ilişkiye başladıkları iddiaları çok konuşuldu. İkiliden Murat Boz, konuyla ilgili söylentilere açıklama getirdi.

İşte detaylar…

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SON DAKİKA: Deren Talu ve Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt! Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor?
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