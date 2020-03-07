SON DAKİKA: Deren Talu ve Murat Boz’dan aşk iddialarına yanıt! Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile Murat Boz son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Aslı Enver'le 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandıran Murat Boz'dan son dakika açıklaması geldi. İkilinin ortak arkadaşlarının doğum gününde tanışıp yakınlaştığı iddia edilmişti. Şarkıcı Murat Boz'un eski aşkı Aslı Enver ise meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu kısa bir süre önce görüşmeye başlamıştı. Ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamış ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürmüştü. Önceki gün trafikte gazetecilere yakalanan Murat Boz, Deren hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Peki Murat Boz ve Deren Talu aşk mı yaşıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MURAT BOZ, DEREN TALU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve akabinde yeni bir ilişkiye başladıkları iddiaları çok konuşuldu. İkiliden Murat Boz, konuyla ilgili söylentilere açıklama getirdi.

İşte detaylar…