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Son dakika: öldü mü? 'in eşi Muhterem Nur uzun süredir yoğun bakımdaydı... İşte sağlık durumu!

Ünlü sinema sanatçısı ve 'in hayat arkadaşı 'dan gelen son dakika haberi sevenlerini çok üzdü. 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada ‘Muhterem Nur yaşıyor, sağlık durumunda bir değişiklik yok’ dedi. Müslüm Gürses ile Muhterem Nur isimleri yıllardır hiç ayrı anılmadı. Müslüm Gürses'in 2013 yılında hayata veda etmesi bile bu dillere destan aşkı bitiremedi. Muhterem Nur ona olan aşkını her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz günlerde Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde mezarının başında hayranları tarafından anıldı ve aralarında büyük aşkı Muhterem Nur yoktu. İlk defa sevdiğinin yanına gelememişti. Muhterem Nur bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonuyla mücadele ediyordu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Muhterem Nur'dan son dakika haberi geldi. Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur’un vefat ettiği iddiası sevenlerini yasa boğarken iddiaların doğru olmadığı bildirild. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses’in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan’dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika: Muhterem Nur öldü mü? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur uzun süredir yoğun bakımdaydı... İşte sağlık durumu!

' öldü' haberlerine açıklama geldi. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan 'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada 'Muhterem Nur yaşıyor, sağlık durumunda bir değişiklik yok' dedi.

MUHTEŞEM CANDAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.

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Son dakika: Muhterem Nur öldü mü? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur uzun süredir yoğun bakımdaydı... İşte sağlık durumu!
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