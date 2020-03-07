Son dakika: Muhterem Nur öldü mü? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur uzun süredir yoğun bakımdaydı... İşte sağlık durumu!

'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un vefat ettiği iddia edildi. Müslüm Gürses'in eski dostu Muhteşem Candan yaptığı açıklamada 'Muhterem Nur yaşıyor, sağlık durumunda bir değişiklik yok' dedi.

MUHTEŞEM CANDAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.