Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı!

Bengü Ağustos 2019'da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Fakat şarkıcı bugüne kadar kızının yüzünü göstermemişti. Ne dışarıda muhabirlere bir görüntü vermiş, ne de sosyal medyadan kızının fotoğrafını paylaşmıştı.