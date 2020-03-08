Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı!

Şarkıcı Bengü, Ağustos 2019’da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Bengü'den bugün ilk paylaşım geldi. Eşi Selim Selimoğlu, ve kızı Zeynep ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bengü'nün kızı Zeynep'le olan ilk paylaşımı
Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:03Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 19:13ABONE OL
Bengü Ağustos 2019'da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Fakat şarkıcı bugüne kadar kızının yüzünü göstermemişti. Ne dışarıda muhabirlere bir görüntü vermiş, ne de sosyal medyadan kızının fotoğrafını paylaşmıştı.