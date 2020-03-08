Haberler Günaydın Haberleri Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı!

ilk kez kızı 'i paylaştı!

Şarkıcı , Ağustos 2019’da kızı 'i kucağına almıştı. Bengü'den bugün ilk paylaşım geldi. Eşi , ve kızı Zeynep ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bengü'nün kızı Zeynep'le olan ilk paylaşımı

Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 19:13 ABONE OL
Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı!

Ağustos 2019'da kızı 'i kucağına almıştı. Fakat şarkıcı bugüne kadar kızının yüzünü göstermemişti. Ne dışarıda muhabirlere bir görüntü vermiş, ne de sosyal medyadan kızının fotoğrafını paylaşmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA