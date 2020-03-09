Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hamileyken sadece 2 kilo almasının sebebi…

Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Yıldız futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söylemişti. Futbolcu Arda Turan’ın, eşi Aslıhan Doğan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. İkinci bebeğine hamile olan Doğan, siyahlar içerisindeydi. 5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan’ın sadece 2 kilo almasının nedeni bakın neymiş…
Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:36Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:06ABONE OL
İkinci hamileliğinde yalnızca 1-2 kilo alan 34 yaşındaki Turan'ın, nasıl beslendiği ortaya çıktı. Futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, 45 kilodan 46'ya çıktı.