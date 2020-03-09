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’ın eşi Turan'ın hamileyken sadece 2 kilo almasının sebebi…

ile 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Yıldız futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söylemişti. Futbolcu Arda Turan’ın, eşi Aslıhan Doğan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. İkinci bebeğine hamile olan Doğan, siyahlar içerisindeydi. 5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan’ın sadece 2 kilo almasının nedeni bakın neymiş…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:06 ABONE OL
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hamileyken sadece 2 kilo almasının sebebi…

İkinci hamileliğinde yalnızca 1-2 kilo alan 34 yaşındaki Turan'ın, nasıl beslendiği ortaya çıktı. Futbolcu ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Turan, 45 kilodan 46'ya çıktı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hamileyken sadece 2 kilo almasının sebebi…
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