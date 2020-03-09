Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hamileyken sadece 2 kilo almasının sebebi…

İkinci hamileliğinde yalnızca 1-2 kilo alan 34 yaşındaki Turan'ın, nasıl beslendiği ortaya çıktı. Futbolcu Arda Turan ile mutlu bir evliliği olan ve ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, 45 kilodan 46'ya çıktı.