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’ın ’ı menajerinden şikayetçi oldu! Sevinj Aghashırınova "Cinsel tacizde bulunup şantaj yaptı"

'ın 'ı olarak bilinen genç şarkıcı menajerinin cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Sevinj Aghashırınova, müzik hayatına 'de devam etme kararı aldıktan sonra birlikte çalıştığı Levent M. tarafından ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla karakola giderek ifade verdi. Genç şarkıcı Sevinj Aghashırınova'nın ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent M. hakkında soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:58 ABONE OL
Azerbaycan’ın Demet Akalın’ı Sevinj Aghashırınova menajerinden şikayetçi oldu! Sevinj Aghashırınova Cinsel tacizde bulunup şantaj yaptı

'ın 'ı olarak bilinen genç şarkıcı , müzik hayatına 'de devam etme kararı aldıktan sonra birlikte çalıştığı Levent M. tarafından ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla karakola giderek ifade verdi. Genç şarkıcının ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent M. hakkında soruşturma başlatıldı.

'ÖNCE MENAJERİM SONRA SEVGİLİM OLMAK İSTEDİ'

Azeri şarkıcı karakolda verdiği ifadesinde 2 yıl önce Azerbaycan'dan Türkiye'ye çalışmak amaçlı geldiğini bir müddet sonra Levent M. isimli kişi ile tanıştığını anlattı. Sevinj Aghashırınova, Levent M.'nin kendisine birlikte çalışma teklifinde bulunduğunu Türkiye'de yapacağı müzik işlerinde menajeri olabileceğini söylemesi üzerine yaklaşık 5 ay birlikte çalıştıklarını söyledi. Aradan geçen zaman içerisinde Levent M.'nin kendisinden hoşlandığını anlatan genç şarkıcı şüpheliyi reddedince tehditlerin başladığını iddia etti.

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Azerbaycan’ın Demet Akalın’ı Sevinj Aghashırınova menajerinden şikayetçi oldu! Sevinj Aghashırınova "Cinsel tacizde bulunup şantaj yaptı"
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