Azerbaycan’ın Demet Akalın’ı Sevinj Aghashırınova menajerinden şikayetçi oldu! Sevinj Aghashırınova "Cinsel tacizde bulunup şantaj yaptı"

Azerbaycan'ın Demet Akalın'ı olarak bilinen genç şarkıcı Sevinj Aghashırınova, müzik hayatına Türkiye'de devam etme kararı aldıktan sonra birlikte çalıştığı Levent M. tarafından cinsel taciz ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla karakola giderek ifade verdi. Genç şarkıcının ifadesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent M. hakkında soruşturma başlatıldı.

'ÖNCE MENAJERİM SONRA SEVGİLİM OLMAK İSTEDİ'

Azeri şarkıcı karakolda verdiği ifadesinde 2 yıl önce Azerbaycan'dan Türkiye'ye çalışmak amaçlı geldiğini bir müddet sonra Levent M. isimli kişi ile tanıştığını anlattı. Sevinj Aghashırınova, Levent M.'nin kendisine birlikte çalışma teklifinde bulunduğunu Türkiye'de yapacağı müzik işlerinde menajeri olabileceğini söylemesi üzerine yaklaşık 5 ay birlikte çalıştıklarını söyledi. Aradan geçen zaman içerisinde Levent M.'nin kendisinden hoşlandığını anlatan genç şarkıcı şüpheliyi reddedince tehditlerin başladığını iddia etti.