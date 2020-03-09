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Fahriye Evcen babasının ölümünden sonra ilk kez ortaya çıktı! Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına "İyiyim" dedi...
Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu Fahriye Evcen hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen babasının vefatının ardından ilk kez ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in bu zor zamanında en büyük destekçisi eşi oldu. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Fahiye Evcen'den uzun bir aradan sonra Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir fotoğraf geldi. Makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Fahriye Evcen paylaşımına "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" notunu düştü. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:56Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:26ABONE OL
Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu Fahriye Evcen hayranlarına sürpriz yaptı. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen babasının vefatının ardından ilk kez ortaya çıktı.