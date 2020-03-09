Haberler Günaydın Haberleri Fahriye Evcen babasının ölümünden sonra ilk kez ortaya çıktı! Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına "İyiyim" dedi...

babasının ölümünden sonra ilk kez ortaya çıktı! Fahriye Evcen paylaşımı ile hayranlarına "İyiyim" dedi...

Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu hayranlarına sürpriz yaptı. paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen babasının vefatının ardından ilk kez ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Fahriye Evcen'in bu zor zamanında en büyük destekçisi eşi oldu. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Fahiye Evcen'den uzun bir aradan sonra 'nde yeni bir fotoğraf geldi. Makyajsız bir fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Fahriye Evcen paylaşımına "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" notunu düştü. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:26 ABONE OL
Fahriye Evcen babasının ölümünden sonra ilk kez ortaya çıktı! Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına İyiyim dedi...

Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybeden güzel oyuncu hayranlarına sürpriz yaptı. paylaşımlarına beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen babasının vefatının ardından ilk kez ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahriye Evcen babasının ölümünden sonra ilk kez ortaya çıktı! Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımı ile hayranlarına "İyiyim" dedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA