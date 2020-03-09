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'e Uluslararası İyilik Ödülü…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6. bu yılki sahiplerini açıkladı. Herkese örnek olan kişiliklerin iyilik hikayeleriyle ön plana çıktığı ödül bu sene ünlü oyuncu 'e verilecek. Gamze Özçelik’in yaptığı çalışmalarla layık görüldüğünü belirten Erbaş, ”Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir ’dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı. Kamerun’da su kuyusu açarak, ’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:59 ABONE OL
Gamze Özçelik'e Uluslararası İyilik Ödülü…

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6.Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahipleri, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı.

'YETİMLERİN YARDIMLARINA KOŞUYOR'
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6.Uluslararası İyilik Ödülüne layık görüldü. Gamze Özçelik'in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, "Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika'dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı.

Kamerun'da su kuyusu açarak, İdlib'de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

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Gamze Özçelik'e Uluslararası İyilik Ödülü…
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