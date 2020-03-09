Hadise'den makyajsız pozlar

Ünlü şarkıcı Hadise zamanların en çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Hadise yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı. Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden Hadise sosyal medyada paylaştı Instagram'ın hikaye bölümünden makyajsız, filtresiz fotoğraflarını yayınlayan güzel şarkıcı, pozlarına “Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim” notunu düştü.
Giriş Tarihi: 9.3.2020 19:16Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 19:17ABONE OL
Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Hadise, Kadınlar Günü'nde sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı