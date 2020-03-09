Haberler Günaydın Haberleri Hadise'den makyajsız pozlar

'den makyajsız pozlar

Ünlü şarkıcı zamanların en çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Hadise yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı. Instagram'ı aktif kullanan ünlü isimlerden Hadise sosyal medyada paylaştı Instagram'ın hikaye bölümünden makyajsız, filtresiz fotoğraflarını yayınlayan güzel şarkıcı, pozlarına “Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim” notunu düştü.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 19:17 ABONE OL
Hadise'den makyajsız pozlar

Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren , Kadınlar Günü'nde sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise'den makyajsız pozlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA