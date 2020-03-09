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Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a yanıt! Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin eski aşkı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı sorusuna kızdı....
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşklarının ortaya çıkmasından sonra mikrofonların çevrildiği isimlerden biri de Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin idi. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikteliğiyle ilgili ilk yorum yapanlardan biri olan Kerem Bürsin "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun." demişti. Sonrasında Cem Yılmaz Kerem Bürsin'in bu sözlerine karşılık 'Bir bu eksikti' diyerek paylaşım yapmış ve Kerem Bürsin'in yorumunu tiye almıştı.
Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermek istemeyen Kerem Bürsin, Cem Yılmaz'ın sözleri hatırlatılınca ünlü komedyene cevap verdi. İşte Kerem Bürsin'den Cem Yılmaz'a yanıt...
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:42Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:07ABONE OL