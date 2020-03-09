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Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar

Türk müziğinin efsane isimlerinden düşmeyen tansiyon ve baş dönmesi şikâyetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan Songül Karlı ile ilgili gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 22:19 ABONE OL
Ünlü sanatçı Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar

Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı soluğu hastanede aldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı taburcu edildi.

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Ünlü sanatçı Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar
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