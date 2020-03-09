Ünlü sanatçı Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte detaylar
Türk müziğinin efsane isimlerinden Songül Karlı düşmeyen tansiyon ve baş dönmesi şikâyetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan Songül Karlı ile ilgili gelen son dakika haberi hayranlarını üzerken, sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Songül Karlı sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 9.3.2020 22:09Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 22:19ABONE OL
Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı Songül Karlı soluğu hastanede aldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı taburcu edildi.