Berrak Tüzünataç'ın Burcu Esmersoy'a özendiği söylentisine güzel sunucudan yorum geldi... İşte Burcu Esmersoy'dan Berrak Tüzünataç yanıtı!

Sanat dünyası eski eş Burcu Esmersoy ile yeni sevgili Berrak Tüzünataç'ın kapışmasını konuşuyor. Berk Suyabatmaz'ın sevgilisi oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, Suyabatmaz'ın eski eşi sunucu Burcu Esmersoy'a özendiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Berrak Tüzünataç'ın, geçenlerde gittiği güzellik merkezinde "Burcu'ya ne yapıyorsanız aynısını bana da yapın" dediği iddia edildi. Bu söylenti Burcu Esmersoy'a soruldu. İşte güzel sunucu Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç yorumu...
Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:07Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 09:55ABONE OL
Sunucu Burcu Esmersoy, ekranların sevilen şefi Danilo ile birlikte Kartal İstMarina AVM'de yapılan Dünya Kadınlar Günü söyleşisine katıldı.