Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz olaylı ayrılmıştı... Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski aşkı Gökhan Göz ile Tuğçe Tayfur ele ele görüntülendi!

Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, iş adamıGökhan Göz ile ilk kez el ele görüntülendi. Magazin dünyasının Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun videosunu paylaşmıası ile haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu. Gökhan Göz bu sefer ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile yeni bir aşka yelken açtı. Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile ilk kez İstMarina Alışveriş Merkezi'nde el ele kameralara poz verdi. Sosyal medyada ilgi çeken haber sonrası Gülşah Saraçoğlu'nun bu aşkla ilgili ne yorum yapacağı merak konusu oldu. Peki Gökhan Göz kimdir? işte Tuğçe Tayfur ve sevgilisi Gökhan Göz...
Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:03Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 14:55ABONE OL