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Sahneye naylon poşetle çıkıp Yunan polisini etti

Merhum sanatçı ’un kızı , sınırdaki mültecilerin yaşadığı zorluğa kayıtsız kalmadı. Yunan polisinin paralarını ve kıyafetlerini aldığı mültecilerin poşet giydiği görüntülere üzülen şarkıcı, sahneye poşetle çıkarak bu durumu etti

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Sahneye naylon poşetle çıkıp Yunan polisini protesto etti

Erol Büyükburç'un şarkıcı kızı Jeyan Büyükburç, Mon Amour Restaurant'da sahneye çıktı. Büyükburç, konserinde Yunan polisini protesto etmek için sınırdaki mülteciler gibi naylon poşet giydi. Genç şarkıcı, "Tüm dünya ülkelerinin bu şiddete 'dur' demesi gerekiyor. Avrupa'nın medeniyeti bu mu? Yunanistan'ın yaptığı insanlık suçu" dedi.



İÇİM KAN AĞLIYOR
Türk insanının ülkemize sığınan insanlara misafirperver davranıp yardım eli uzattığını söyleyen Büyükburç, şöyle devam etti: "İçim kan ağlıyor. Ben de sahne kostümümü onlar gibi naylon poşetten yaparak tepki göstermek istedim. Mülteciler de insan. Avrupa, yapılanları görmezden gelmemeli."

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Sahneye naylon poşetle çıkıp Yunan polisini protesto etti
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