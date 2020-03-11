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bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu

Magazin programı sunucusu geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma haberleri ile sevenlerini üzmüştü. Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali Cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu. Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat , evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Çift sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklamada bulunmuştu. Hamile olan Bircan Bali mutlu haberi şu notu paylaşarak duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 19:08 ABONE OL
Bircan Bali bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu

Yedi ay önce avukat ile dünyaevine giren Bali, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

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Bircan Bali bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu
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