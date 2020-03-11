Bircan Bali bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu

Magazin programı sunucusu Bircan Bali geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma haberleri ile sevenlerini üzmüştü. Kısa bir süre önce hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali Cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu. Evlendikten 1 ay sonra Bircan Bali'ye boşanma davası açan, ardından ayrılıktan vazgeçen avukat Ömer Gezen, evliliğini noktalamak için geçtiğimiz günlerde ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Çift sürpriz bir kararla evliliklerine devam kararı verdi. Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklamada bulunmuştu. Hamile olan Bircan Bali mutlu haberi şu notu paylaşarak duyurdu.
Giriş Tarihi: 11.3.2020 19:04Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 19:08ABONE OL
Yedi ay önce avukat Ömer Gezen ile dünyaevine giren Bali, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.