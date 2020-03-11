Ünlü manken Ebru Şallı ile Sinan Akçıl karşı karşıya geldi! "Bana iftira atıyorlar"

Ebru Şallı, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı 3 yıllık aşkı Sinan Akçıl hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında haciz işlemi başlayacak!

SİNAN AKÇIL KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Takvim'in haberine göre; Şimdilerde her ikisi de başkalarıyla mutlu olan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi! Şallı'nın; 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü. Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanladı.