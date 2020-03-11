Haberler Günaydın Haberleri Ünlü manken Ebru Şallı ile Sinan Akçıl karşı karşıya geldi! "Bana iftira atıyorlar"

Ünlü manken ile karşı karşıya geldi! "Bana iftira atıyorlar"

Model , oğullarının babası Harun Tan ile 2013 yılında boşandıktan sonra 2015 yılında şarkıcı ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikili 2017 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Ebru Şallı, yıllar sonra sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren ancak ödemeyen Sinan Akçıl'dan şikayetçi oldu. Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Ebru Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Sinan Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda işlemlerini başlatacak.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 12:50 ABONE OL
Ünlü manken Ebru Şallı ile Sinan Akçıl karşı karşıya geldi! Bana iftira atıyorlar

, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı 3 yıllık aşkı hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında işlemi başlayacak!

SİNAN AKÇIL KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Takvim'in haberine göre; Şimdilerde her ikisi de başkalarıyla mutlu olan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi! Şallı'nın; 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü. Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü manken Ebru Şallı ile Sinan Akçıl karşı karşıya geldi! "Bana iftira atıyorlar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA