Ünlüler Koronavirüs salgınına karşı çağrı yaptı

PANİK OLMAYALIM SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TAVSİYELERİNE UYALIM



HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."



ÇİĞDEM BATUR

"Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. 'Bana bir şey olmaz'cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız."



İREM DERİCİ

"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."



HÜLYA AVŞAR

"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."



MUAZZEZ ERSOY

"Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz."



MUSTAFA CECELİ

"Havalimanlarında ve uçaklarda maske kullanıyorum, ellerimi gün içinde çok sık ve minimum 20 saniye sabunla yıkıyorum. Tuzlu suyla gargara yapıyorum ve dezenfektan mendiller kullanıyorum."



SİBEL CAN

Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan'da albümüm çıkacak."



MERYEM UZERLİ

"Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum."



CÜNEYT ARKIN

"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe koronavirüsten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."



BENGÜ

"Evimizde bebeğimiz olduğu için daha fazla dikkat ediyoruz. Kapalı yerlere az girip çıkıyoruz. Eşim de, ben de dışarıda sadece selamlaşmaya gayret ediyoruz. Yanımızda dezenfektan taşıyoruz ve mutlaka sık sık ellerimizi yıkıyoruz..."



MERVE ÖZBEY

"Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz."



DEMET AKALIN

"Ellerimi sık sık yıkıyorum. Kolonya ve dezenfektan kullanıyorum. Ayrıca vücut direncimi yüksek tutmak için vitamin alıyorum."



DERYA ULUĞ

"Havalimanı ve uçakta maske taktım. Amerika'ya maskeler, eldivenler ve antibakteriyel ürünlerden oluşan bir çantayla gittim."



ALİŞAN

"Bakanlığımızı bu zaman kadar yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bu durumu çok iyi yönettiler. Ben de ellerimi sık sık yıkıyorum, dezenfektan kullanıyorum. Bulunduğum ortamlarda hijyene çok dikkat ediyorum."

