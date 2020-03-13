Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkında son durum ne? Hadise’den çok konuşulacak açıklama

Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu iddia edilen Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.