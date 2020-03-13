Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkında son durum ne? Hadise’den çok konuşulacak açıklama

2020'nin bomba aşklarından biri de Hadise ve Kaan Yıldırım birlikteliği oldu. Şarkıcı Hadise ile yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkları Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile paylaşım yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Hadise, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktı ama ünlü çift hiç yan yana görüntülenemedi. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkında son durum ne? Gazeteciler, Hadise’ye kimseyi reklam için yanında tutmadığı açıklamasını hatırlatıp "Kaan Bey'i yanınızda göremedik. İlişkinin oturmasını mı bekliyorsunuz?" diye sordu. Güzel şarkıcı Hadise bakın ne cevap verdi!
Giriş Tarihi: 13.3.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 10:25ABONE OL
Kaan Yıldırım'la birlikte olduğu iddia edilen Hadise, sabaha karşı Antalya konseri dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Hadise, Yıldırım'la ilgili sorulara "Özel hayatımı ne zaman konuştum ki şimdi konuşayım" diye yanıtlamak istemedi.