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’ın sevgilisi ’ın avukatına tehdit!

Eski futbolcu ’la boşanma davası devam eden ve sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldı. Emre Aşık’ın avukatı, Yağmur Sarnıç’ın azmettirdiği Sertaç Ataoğlu’nun, oğluyla kendisini tehdit ettiğini söyledi. Sarnıç'ın, bizzat ya da başkalarını aratarak hakaret ve tehditlerle kendilerine baskı yaparak davalardan vazgeçirmeye çalıştığını ileri süren Alp, bu baskı ve tehditlerin 2 Mart'taki ön inceleme duruşması öncesi arttığını ileri sürdü. Alp'in dilekçedeki iddiasına göre; 14 Şubat günü Aşık'ın avukatının ofisini arayan bir erkek, sekretere Sarnıç ile ilgili elinde önemli bilgiler olduğunu belirtti. Alp, kendisine gelen mesaj ve aramalardan yola çıkarak Ataoğlu'nu azmettirenin Sarnıç olduğunu söyledi.

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Günaydın
Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:00 ABONE OL
Yağmur Sarnıç’ın sevgilisi Sertaç Ataoğlu Emre Aşık’ın avukatına tehdit!

Eski futbolcu 'ın eşi 'la boşanmasında skandallar bitmek bilmiyor. Dava sürerken Sarnıç, bu kez de sevgilisi ile haklarında açılan soruşturmayla gündeme geldi. Sarnıç ve Ataoğlu hakkında; Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i çocuğuyla tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Alp, savcılığa sunduğu 6 sayfalık dilekçede Sarnıç'ı azmettirici olarak nitelendirdi. Sevgilisi Ataoğlu'nun ise hakaret, tehdit, iftira, devleti aşağılama suçlarını işlediğini iddia etti.

'BİZE BASKI YAPIYOR'

Sarnıç'ın, bizzat ya da başkalarını aratarak hakaret ve tehditlerle kendilerine baskı yaparak davalardan vazgeçirmeye çalıştığını ileri süren Alp, bu baskı ve tehditlerin 2 Mart'taki ön inceleme duruşması öncesi arttığını ileri sürdü. Alp'in dilekçedeki iddiasına göre; 14 Şubat günü Aşık'ın avukatının ofisini arayan bir erkek, sekretere Sarnıç ile ilgili elinde önemli bilgiler olduğunu belirtti. Alp, kendisine gelen mesaj ve aramalardan yola çıkarak Ataoğlu'nu azmettirenin Sarnıç olduğunu söyledi.

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Yağmur Sarnıç’ın sevgilisi Sertaç Ataoğlu Emre Aşık’ın avukatına tehdit!
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