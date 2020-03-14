Son dakika haberi: Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia karantinaya alındı! Şeyma Subaşı ve sevgilisi corona virüsü nedeni ile...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak birçok davete katılmışlardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan önlemlere uymayan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia tepki yağmıştı. Gelen son dakika karantina haberinin ardından gündem olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile ilgili çıkan haberlere dün akşam saatlerinde kişisel hesabından "Guido yaklaşık 1 aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti. 2 hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor." açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiği olay sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantinaya alındığı ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın corona virüs nedeni ile karantinaya alındıklarını duyanlar "olması gerek olmuş" yorumları yaptı.