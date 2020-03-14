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Toplum sağlığını hiçe saydılar sorumsuzlar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçmek için ciddi önlemler alınıyor. ’nın, ‘Yurt dışından gelenler 14 gün kendilerini karantinaya alsın’ açıklamasına rağmen Linet konser vererek, Zara arkadaşlarıyla yemeğe çıkarak, MSG seçimlerine katılarak, ’nın sevgilisi Guido ise toplum içine karışarak herkesi tehlikeye attı

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Toplum sağlığını hiçe saydılar sorumsuzlar

ÇAĞRIYA KULAK TIKADILAR
Sağlık Bakanlığı, 14 Gün Kuralı adı altında 'Yurt dışından gelenler 14 günü evlerinde geçirmeli, teşhis konmasa bile kendini toplumdan soyutlamalı' diye çağrı yaptı. Buna rağmen eşi Beren Saat ile Londra'dan dönen Kenan Doğulu ayağının tozuyla MSG seçimlerine katılarak bu kuralı hiçe saydı. Şubat'ın son haftası İtalya'ya tatile giden Linet ise dönüşte önce Adana'da konser verdi, şimdi her yerde dolaşıyor. Zara, Kıbrıs'ta konser verip döndü, dört gün sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Şeyma Subaşı'nın Fransız sevgilisi Guido ise İstanbul'a gelip sevgilisiyle davete katılarak pes dedirtti!

Sanat ve sosyete dünyası koronavirüse karşı birbirinden ilginç önlemler aldı

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Toplum sağlığını hiçe saydılar sorumsuzlar
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