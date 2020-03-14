Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaşım yaptı! Sevenleri Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdırdı...

Uzun süredir mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı yüzünden zor zamanlar geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sürpriz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından aylar sonra kendini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.

"ÖZLEDİK"

Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'e yorum yapanların arasından kızı Yasmin Erbil de vardı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının fotoğrafına "Maşallah sana askim babam benimmm..." yorumunu yaptı. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...