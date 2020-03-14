Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaşım yaptı! Sevenleri Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdırdı...

Ünlü şovmen aylar sonra paylaşım yaptı! Sevenleri Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdırdı...

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığı yüzünden zor zamanlar geçiren ünlü şovmen sürpriz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından aylar sonra kendini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı. 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'e yorum yapanların arasından kızı de vardı. babasının fotoğrafına "Maşallah sana askim babam benimmm..." yorumunu yaptı. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.3.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 18:30 ABONE OL
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaşım yaptı! Sevenleri Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdırdı...

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığı yüzünden zor zamanlar geçiren ünlü şovmen sürpriz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından aylar sonra kendini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.

"ÖZLEDİK"

Mehmet Ali Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'e yorum yapanların arasından kızı de vardı. babasının fotoğrafına "Maşallah sana askim babam benimmm..." yorumunu yaptı. İşte ...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaşım yaptı! Sevenleri Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafına beğeni yağdırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA