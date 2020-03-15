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Son dakika haberi: 'dan flaş Corona virüs açıklaması! "Bulaştırmaktan korkuyorum"

ve İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ilgili gelen son dakika bilgisi ile ikilinin karantinaya alındığı haberleri magazine bomba gibi düşmüştü. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını sürecinde yurt dışında bulunmasına rağmen hiçbir önlem almadan ve 14 gün kuralına uymadan dışarı çıkmaya devam eden çift sosyal medyadan oldukça tepki görmüş ve Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçmesi ile corona virüsü testi uygulanmıştı. Testin sonuçlarının negatif çıktığını yine hesabından duyuran Şeyma Subaşı aynı zamanda yaptığı paylaşımda "Virüse yakalanmaktan çok, insanlara taşımaktan korkuyorum" ifadelerine yer vermesi takipçilerin dikkatinden kaçmazken her hareketiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı corona virüsü salgını ile de gündeme gelmeyi başardı. İşte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı'dan flaş Corona virüs açıklaması! Bulaştırmaktan korkuyorum

Acun Ilıcalı'nın eski eşi yaptığı her hareket ile gündemde yerini almaya devam ederken yaptığı son hareket adeta magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberine göre dünyadaki etkisi süren ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarına ve yurt dışından geldiklerinde 14 gün kuralına uymaları gerektiği ifadeleri yetkililer tarafından her fırsatta önemle hatırlatmaya devam ederken Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia bu uyarıları dikkate almayıp Türkiye'de bir davete katılması adeta tüm sosyal medyada olay haline gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçmesi ile karantinaya alınan çifte corona virüs testi uygulanmış ancak sonuçların negatif olduğu duyurulmuştu. Bu olayın ardından Şeyma Subaşı hesabından corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

ŞEYMA SUBAŞI'DAN CORONA VİRÜSÜ PAYLAŞIMI! "BULAŞTIRMAKTAN KORKUYORUM"

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz haftalarda yurt dışında bulunmalarına rağmen Türkiye'de 14 gün kuralına uymadan dışarıya çıkmaları sosyal medya tarafından çok konuşulmuştu. Bununla beraber magazin gündemine oturan Subaşı, birçok açıklama yapmasına rağmen karantinaya alınmış ve testin sonucunun da negatif olduğu bildirilmişti.

Sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden sosyal medyada gündem oldu…

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Şeyma Subaşı'dan flaş Corona virüs açıklaması! "Bulaştırmaktan korkuyorum"
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