Son dakika haberi: Şeyma Subaşı'dan flaş Corona virüs açıklaması! "Bulaştırmaktan korkuyorum"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaptığı her hareket ile gündemde yerini almaya devam ederken yaptığı son hareket adeta magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberine göre dünyadaki etkisi süren ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarına ve yurt dışından geldiklerinde 14 gün kuralına uymaları gerektiği ifadeleri yetkililer tarafından her fırsatta önemle hatırlatmaya devam ederken Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia bu uyarıları dikkate almayıp Türkiye'de bir davete katılması adeta tüm sosyal medyada olay haline gelmişti. Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçmesi ile karantinaya alınan çifte corona virüs testi uygulanmış ancak sonuçların negatif olduğu duyurulmuştu. Bu olayın ardından Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından corona virüsü ile ilgili yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

ŞEYMA SUBAŞI'DAN CORONA VİRÜSÜ PAYLAŞIMI! "BULAŞTIRMAKTAN KORKUYORUM"

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz haftalarda yurt dışında bulunmalarına rağmen Türkiye'de 14 gün kuralına uymadan dışarıya çıkmaları sosyal medya tarafından çok konuşulmuştu. Bununla beraber magazin gündemine oturan Subaşı, birçok açıklama yapmasına rağmen karantinaya alınmış ve testin sonucunun da negatif olduğu bildirilmişti.

Sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden sosyal medyada gündem oldu…

İşte detaylar…