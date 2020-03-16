Burcu Esmersoy yeni aşkı Allan Hakko ile ilk kez el ele! İşte Burcu Esmersoy'un aşk gecesi...
Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan Burcu Esmersoy gönlünü yeni bir aşka açtı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var. İlişkileri yaklaşık üç aydır devam eden Burcu Esmersoy- Allan Hakko çifti, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. İşte Burcu Esmersoy'un sevgilisi Allan Hakko ile aşk gecesi...
Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:00Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:18ABONE OL
Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan Burcu Esmersoy gönlünü yeni bir aşka açtı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var.