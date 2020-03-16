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yeni aşkı Allan Hakko ile ilk kez el ele! İşte Burcu Esmersoy'un aşk gecesi...

Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan gönlünü yeni bir aşka açtı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var. İlişkileri yaklaşık üç aydır devam eden Burcu Esmersoy- Allan Hakko çifti, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. İşte Burcu Esmersoy'un sevgilisi Allan Hakko ile aşk gecesi...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 11:18 ABONE OL
Burcu Esmersoy yeni aşkı Allan Hakko ile ilk kez el ele! İşte Burcu Esmersoy'un aşk gecesi...

Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan gönlünü yeni bir aşka açtı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var.

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Burcu Esmersoy yeni aşkı Allan Hakko ile ilk kez el ele! İşte Burcu Esmersoy'un aşk gecesi...
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