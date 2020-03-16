Burcu Esmersoy yeni aşkı Allan Hakko ile ilk kez el ele! İşte Burcu Esmersoy'un aşk gecesi...

Berk Suyabatmaz ile yaptığı evlilik kısa sürede sonlanan Burcu Esmersoy gönlünü yeni bir aşka açtı. Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşkın kahramanları Burcu Esmersoy ve Allan Hakko'dan haber var.