Eser Yenenler'in corona virüsü nedeni ile başlattığı #evdekeyfimyerinde akımına ünlülerden destek yağdı!

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü, Türkiye'de de görülmeye başladı. Yetkililerin koronavirüse karşı yaptığı önlem çağrılarının arasında özellikle vurguladığı evlerimizden gerek kalmadıkça çıkmamaya gayret gösterilmesi bulunuyor. Ünlü oyuncu Eser Yenenler de bu çağrıya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

Berfu Yıldız ile evli olan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Eser Yenenler, corona virüsü nedeni ile evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Koronavirüs salgını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm" dedi.