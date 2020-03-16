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'in nedeni ile başlattığı #evdekeyfimyerinde akımına ünlülerden destek yağdı!

'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan , 'de de görülmeye başladı. Yetkililerin yaptığı önlem çağrılarının arasında özellikle vurguladığı evlerimizden gerek kalmadıkça çıkmamaya gayret gösterilmesi bulunuyor. Ünlü oyuncu de bu çağrıya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oğlu Kuzey'i kucağına alan Eser Yenenler, virüsü nedeni ile evden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Eser Yenenler'in #evdekeyfimyerinde akımı ünlü isimler arasında hızla yayıldı...

Giriş Tarihi: 16.3.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 12:30 ABONE OL
Eser Yenenler'in corona virüsü nedeni ile başlattığı #evdekeyfimyerinde akımına ünlülerden destek yağdı!

'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan , 'de de görülmeye başladı. Yetkililerin yaptığı önlem çağrılarının arasında özellikle vurguladığı evlerimizden gerek kalmadıkça çıkmamaya gayret gösterilmesi bulunuyor. Ünlü oyuncu de bu çağrıya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ

ile evli olan ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk bebeği Kuzey'i kucağına alan Eser Yenenler, virüsü nedeni ile evinden çıkmama kararı aldı. Eşi ve oğluyla evde vakit geçiren Yenenler, #evdekeyfimyerinde hashtagi'yle yeni bir akım başlattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u da etiketleyerek "Koronavirüs salgını varken biz de ailecek evdeyiz. Dışarı çıkıp başkasının sağlığını ve kendi sağlığımızı tehlikeye sokmuyoruz. Durumu hafife alıp sokaklarda fink fink gezen tozan arkadaşlarımız için de #evdekeyfimyerinde diye bir tag başlatıp durumun ciddiyetini hep birlikte evlerimizden paylaşım yaparak gösterebiliriz diye düşündüm" dedi.

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Eser Yenenler'in corona virüsü nedeni ile başlattığı #evdekeyfimyerinde akımına ünlülerden destek yağdı!
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