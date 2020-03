Virüs tehditi altında yaşam

'BU MİLLETİ KORONA YENEMEZ'

Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Koronavirüsü hakkında konuşan Arkın "Türkiye'nin tek kurtuluşu var. Bu süreçte her kesim; doktor, çiftçi, memur bir araya gelmeli. Bu milleti hiç kimse, Koronavirüsü bile yenemez" dedi.







GELİNLE DAMADA ELDİVEN GİYDİRDİ

Şarkıcı Murat Kurşun, önceki gece sahneye çıktığı düğünde hijyenik bir ortam oluşturmak ve el temasını engellemek için cerrahi eldiven kullandı. Sahneye çıktığında gelin ve damatı da uyaran Kurşun, şöyle konuştu:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüsüne karşı savaş veriyoruz. Bizimle herkes tokalaşıp fotoğraf çektirmek istediği için ben önlemimi almak zorundayım. Yanımda sizin için de eldiven getirdim. Rica ediyorum davetlilerle öpüşmeyin ve eldiven takıp tokalaşın."







CAN 10 KONSERİNİ ERTELEDİ

Sanatçı Sibel Can, Koronavirüs yüzünden konserlerini iptal etti. Sanatçı, aralarında Ankara, İzmir ve Azerbaycan- Bakü'nün de aralarında olduğu 10 konserini ileri bir tarihe erteledi. Koronavirüse karşı tüm tedbirleri harfiyen yerine getirdiğini belirten Can, "En kısa sürede, ortak dizimiz müzik çatısı altındaki buluşmalarımızın devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Sanatçı bu süreçte Mayıs'ta çıkaracağı albümünün çalışmalarına hız verecek.







KOLONYAYLA GEZİYORLAR

Merve Özbey ve Aşkım Kapışmak, Bebek'te tavla oynarken görüntülendi. Virüs yüzünden yanlarında kolonya ile dolaşan ikili, gazetecilerle konuştu. Birçok projesinin iptal olduğunu söyleyen Özbey, "Şarkılarımızı 500-600 kişiye söylediğimiz için konserlerimiz iptal oldu" dedi.







'BİZDEN UZAK DUR'

Şarkıcı Betül Demir, geçtiğimiz günlerde Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahneye çıktı. Programını 'Devlerin Aşkı Büyük Olur' şarkısıyla başlayan Demir, salgınla ilgili de hayranlarına çağrı yaptı: "Koronavirüs bizden uzak olsun. Devlet bütün imkanlarını kullanıp elinden geldiğince çalışıyor. En kısa zamanda salgının son bulacağına inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince hijyene ve temizliğe dikkat edelim."



KAPIDA ATEŞ ÖLÇTÜLER

Eğlence dünyasının popüler mekanları, virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Maslak'taki Balkabağa adlı mekanda dün akşam misafirler içeriye girmeden ateşleri ölçüldü. Ardından el dezenfektanı ile hijyen sağladı.