‘Aramızda uzlaştık şikayet yok’

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, darp suçlaması ile hakim karşısına çıktığı davada suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisi haftanın 4-5 günü sahibi olduğum mekana gelen samimi bir arkadaşımdır. Aramızda uzlaştık" dedi. Evirgen'den şikayetçi olan Ali Akın'ın, şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 8 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Umut Evirgen'in de arasında bulunduğu 4 sanık katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada hakim, Ali Akın'ın avukatı tarafından şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduklarını söyledi. Evirgen ifadesinde, "O gün mekanıma gelen misafirlerimi uğurlarken kapıda tesadüfen karşılaştık. Öpüştük, şakalaştık. Büyük bir ihtimalle alkolün etkisiyle 'Bana niye bakıyorsun?' gibi içi boş bir laf etti. Daha sonra taksiyle evine gönderdik. Evime giderken arabamın önünü kesti, tehdit etti. Onu evine bıraktım. O sırada beni darp etti, sağ omuzum çıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, ileri bir tarihe ertelendi.