Beni yerlerde sürükledi ayağımı kırdı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Burcu Ziyal, güzellik merkezinin bulunduğu binadaki komşusu Pınar Temam'la mahkemelik oldu. Ziyal'dan şiddet gördüğünü iddia eden Temam şöyle konuştu:

'RAPORUM VAR'

"İki aydır gece-gündüz gürültü ve seslerinden rahatsız oluyordum. Defalarca sözlü ve yazılı olarak kendilerini uyarmama rağmen gürültüleri bitmedi. 13 Mart'ta kapılarını çaldım ve kapıyı açan Burcu Ziyal, tek kelime etmeden bana saldırıp yumruk ve tekmelerle beni darp etti. Yerde yatarken de saldırıp kafama, ayaklarıma ve vücudumun her bölgesine tekme atarak, küfürler ve hakaretlerle saldırmaya devam etti. Yardıma gelen komşular da polisi ve ambulansı aradılar. Ambulans geldi ve sedye ile hastaneye kaldırıldım. Tüm kayıtlar ve doktor raporları mevcuttur. Sağ ayak bileğim kırık, yüzümde ve vücudumun birçok yerinde tırnak izleri ve morarmalar var. Darp raporu alıp Burcu Ziyal denen sözde insan müsveddesinden şikayette bulundum."





UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Temam'ın avukatları Birol Uyar ve Faris Berber ise şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilim Pınar Temam, Burcu Ziyal ve kardeşi Melis Anık tarafından ağır derecede darp edilmiştir. Burcu Ziyal, müvekkilimin yüzüne saldırmak suretiyle morluk ve yaralar oluşturmuş, sağ ayağında ise kırık ve ödem oluşmuştur. Hiçbir neden olmaksızın kasten yaralama fiilini işleyen ve toplum nezdinde saldırgan davranışları nedeniyle tehlike oluşturan Burcu Ziyal ve Melis Anık hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş ve derhal uzaklaştırma talep edilmiştir."





SUSMASI KARŞILIĞINDA BİZDEN PARA İSTİYOR

Burcu Ziyal'in açıklamaları ise şöyle: "Pınar Temam adlı şahıs, güzellik merkezimizin kapısını kırarak içeri girdi. İçerdeki müşterilerimizi hırpalamaya başladı. Müşterilerimizden birinin eşi sinirlenince kendisine saldırdı. Biz ayırmaya çalıştık. Ancak benim ismim ön planda olduğu için şahıs benim adımı kullanmaktadır. Olay, hukuki bir boyuta taşındı. Haneye tecavüz nedeniyle Pınar Temam hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdık. Benim de olay gününe ait darp raporum var. Şahitlerim de var. Kendisine saldırmadım. Yalan beyanlarda bulunarak susması karşılığında bizden para istiyor."

A.TANSU CEYLAN